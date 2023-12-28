شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "سلامك وصلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب ثاني أغاني ألبومه الجديد "مكانك"، والتي حملت اسم "سلامك وصلي"، وهي من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.

ويستعد النجم عمرو دياب خلال الساعات المقبلة لطرح باقي أغاني الألبوم المكون من 12 أغنية بواقع أغنية واحدة كل ساعة على مدار اليوم.

ويمثل الألبوم عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021.

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وكان الهضبة نشر صورة تجمعه بفريق عمل الألبوم أثناء التحضيرات النهائية للأغاني قبل ساعات من طرحه، وهذه الصورة جمعت الشاعر الغنائي تامر حسين، موزع الصوت أمير محروس، والملحن مدين، والموزع أحمد إبراهيم، وعلق عليها من خلال حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "لسه شغالين".