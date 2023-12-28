شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة جنازة الممثل الكوري لى سون كيون للعائلة والأصدقاء المقربين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الوكالة المسئولة عن أعمال الممثل الكوري الراحل لى سون كيون بطل فيلم "Parasite" ، أن جنازته ستقام بشكل خاص للعائلة والأصدقاء المقربين، وأضافت الشركة: "ليس لدينا كلمات للتعبير عن حزننا العميق".

ورثاه المؤلف مين جين لي، قائلا: "دعونا نتذكره لعمله وإبداعه"، في حين أعربت الممثلة كلوديا كيم عن أسفها لـ "الخسارة الفادحة لصناعة الترفيه الكورية، والجميع يستحق أن يغفر له أخطاؤه."

وتأتي وفاة لي في خضم تحقيق بدأته الشرطة في أكتوبر الماضى للاشتباه في تعاطي المخدرات في منزل نادلة تعمل فى حانة في منطقة جانجنام العصرية في سيول.



لى سون كيون

ولطالما أصر الممثل على براءته، قائلا إنه تم الإيقاع به من قبل النادلة، التي تقدم ضدها بشكوى مدعيا أنها ابتزته وابتزازت منه 350 مليون وون (245 ألف يورو).

وكانت الأخيرة، البالغة من العمر حوالي العشرين عامًا، قد أصرت على حقيقة أن الممثل قد استخدم المخدرات، وخاصة الكيتامين، في منزلها في عدة مناسبات.

وكان قد عثر على الممثل الكورى لي سون كيون بطل فيلم "Parasite" الحائز على جائزة الأوسكار ميتا في حادث انتحار واضح يوم الأربعاء وسط تحقيق في الاشتباه في تعاطي المخدرات، حيث عثرت الشرطة على رجل في الأربعينيات من عمره فاقدًا للوعي في سيارة بالقرب من متنزه واريونج بوسط سيول في الساعة 10:30 صباحًا، وتعرفت عليه فيما بعد على أنه لي.

تم العثور على قالب فحم يمكن أن يسبب تسممًا مميتًا بأول أكسيد الكربون، على مقعد الراكب الأمامي في السيارة، وكان مدير لي قد أبلغ الشرطة في وقت سابق أن الممثل غادر المنزل بعد كتابة مذكرة تشبه رسالة انتحار وأن سيارته اختفت.

وكان المدير قد زار منزل لي في تشيونجدام دونج في جنوب سيول لأنه كان خارج الاتصال، ومن ثم نقلت جثة لي إلى مستشفى جامعة سيول الوطنية.