شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد.. "ما عرفش حد بالاسم ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب ثالث أغاني ألبومه الجديد "مكانك"، والتي حملت عنوان "ما عرفش حد بالاسم ده"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية:

معرفش حد بالاسم ده أنا اللي تاه عقله ولقاه

معرفش حد بالاسم ده موهوم بقي و ربك هداه

هعتبره وقت فراغ و فات أو حد أنا اتسليت معاه

قولوله مخرجتش يعني من الجنة

مسبليش حاجه تتشال من اللي كان بينا

ويستعد النجم عمرو دياب خلال الساعات المقبلة لطرح باقي أغاني الألبوم المكون من 12 أغنية بواقع أغنية واحدة كل ساعة على مدار اليوم.

ويمثل الألبوم عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا .

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وكان الهضبة نشر صورة تجمعه بفريق عمل الألبوم أثناء التحضيرات النهائية للأغاني قبل ساعات من طرحه، وهذه الصورة جمعت الشاعر الغنائي تامر حسين، موزع الصوت أمير محروس، والملحن مدين، والموزع أحمد إبراهيم، وعلق عليها من خلال حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "لسه شغالين".