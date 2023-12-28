شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد عبد العال ينتهى من تصوير"المنبر" وزينة آخر ضيوف الشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى المخرج أحمد عبد العال مساء اليوم الخميس من تصوير أخر مشاهد فيلم "المنبر"، والذى يتناول حكايات وتفاصيل مهمة عن الأزهر الشريف، وصورت أمس النجمة زينة مشاهدها كضيفة شرف جديدة للفيلم، لتصبح آخر الفنانين المنضمين للعمل، بعدما انتهى عدد كبير من ضيوف الشرف من تصوير مشاهدهم ومنهم أحمد عبد العزيز وأشرف زكى وسامح الصريطى وعمرو صحصاح، حيث يعتمد العمل على عدد كبير من ضيوف الشرف بجانب أبطال العمل الرئيسيين.

الفيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم، وكيف واجه الأزهر الاحتلال البريطاني، ويضم مجموعة كبير من الفنانين منهم أحمد حاتم وأحمد عزمى وعمر السعيد وأحمد فهيم وميدو عادل وآيتن عامر.

ومن المعروف أن الأزهر هو أهم مساجد مصر على الإطلاق، وأحد المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام كذلك هو واحد من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي، يعود تاريخ بنائه إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، بعدما أتم جوهر الصقلي فتح مصر سنة 969م.

يذكر أن زينة تنتظر طرح فيلمها الجديد "الإسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف فى دور العرض يوم 4 يناير المقبل، والفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة أحمد العوضى وزينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف