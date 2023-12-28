الدكتورة يومي: "أنا مديونة والديون فوق راسي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الدكتورة يومي جدلاً بعد ردّها على أحد المتابعين، الذي طلب منها أن تشتري له هاتفاً، اذ نشرت مقطع فيديو قالت فيه: "أنا مديونة والديون فوق راسي".
وقد لاقى هذا الفيديو رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت الدكتورة يومي قد شاركت الجمهور مقطع فيديو مؤثراً للغاية، وثقت من خلاله إحتفالها بعيد ميلادها، برفقة الأطفال في الميتم.
ويبدو أنها عادة سنوية عن يومي، التي تفضل أن تقضي هذه اليوم، برفقة الأطفال، حيث أن الميتم هو المكان الذي ترعرعت به، وتربت فيه.
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