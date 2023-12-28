الكشف عن رسالة بطل فيلم Parasite قبل انتحاـره

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن رسالة الممثل لي سون كيون، أحد أبطال فيلم Parasite، إلى زوجته قبل انتحا_ره، وجاء فيها: "زوجك قد يختفي لكن الذكرى والحب اللذين تشاركناهما سيظلان دائماً، وسأتمسك بكل هذه الذكريات التي سأخلدها معي للأبد".



وكان الممثل قد واجه اتهامات بتعاطي المخد_رات بشكل غير قانوني، وتم استجوابه ثلاث مرات، واستغرقت إحدى جلسات التحقيق 19 ساعة، في مطلع الأسبوع وأشار الراحل الى انه تعرّض للخداع لتعاطي المخد_رات من قبل نادلة في حانة حاولت ابتزازه. وتم العثور على لي في سيارة في حديقة في سول، بعد أن أبلغ مدير أعماله الشرطة أن الممثل غادر المنزل وترك رسالة انتحا_ر.