أونور تونا يحتل هذه المرتبة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان النجم التركي أونور تونا احتل المرتبة 80 في قائمة اجمل 100 وجه في العالم لعام 2023.

الجدير ذكره أن أونور تونا حقق نجاحا لافتا في مسلسل "الطبيب المعجزة" وتدور أحداثه حول طبيب ولد مصابًا بالتوحد ولكنه يصبح طبيبا موهوبا، لكنه يعاني من عدة مشاكل في التواصل مع الآخرين، ورغم ذلك فهو يمتلك مهارة غير عادية في تشخيص وعلاج الأمراض مما أكسبه شهرة كبيرة بين الأطباء وصار محل ثقة للمرضى، ونجد الكثير من علاقات الحب والصداقة والمواقف الصعبة التي يمر بها الأطباء والتي تكشف شخصياتهم وأحلامهم.

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