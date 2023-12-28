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ميرنا وليد - بيروت - بعد حملة الإنتقادات التي طالت الفنان المصري أحمد الفيشاوي، إثر ظهوره من كواليس فيلم "عادل مش عادل" برفقة الممثلة والراقصة المصرية دينا وهو يضع يده على ركبتها، ردت الأخيرة مدافعه عنه، ومعتبرة أن الصورة غير مشينة.
وقالت دينا ساخرة من الإنتقادات: "هو يعني حاطط إيده فين؟"، كما أكدت أن الصورة لم تحمل أي تلميح أو إساءة يمنع الآخرين من النظر إيها، ومؤكدة أن الهدف منها كان الكشف عن نوع العمل الكويميد، وأكملت: "أشارك أحمد الفيشاوي بطولة فيلم (عادل مش عادل) وما حدث لا يستحق كل هذا التركيز".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وضعه يده على ساقيها.. الراقصة دينا تهاجم منتقدي حركة أحمد الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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