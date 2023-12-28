بعد أعوام من إنفصالهما.. ديمي مور تساند بروس ويليس بهذه الطريقة

ميرنا وليد - بيروت - لم تتخلى الممثلة العالمية ديمي مور عن زوجها السابق الممثل العالمي بروس ويليس بمرضه وتدهور حالته الصحية، بالرغم من مرور 26 عاماً على طلاقهما.



وقد أفادت التقارير الصحافية، بأن الممثلة ديمي مور قررت الإنتقال وعائلتها إلى منزل مجاور للمنزل الذي يسكن فيه ويليس، حتى تبقى إلى جانبه بمحنته هذه، وتوفر له ما يحتاجه من مساعدة.

ويعاني بروس ويليس من مرض الخرف، وبالرغم من وجود علاج له، إلا أن حالته خطرة إذا أنها أصابت خلايا الدماغ التي تؤثر على النطق والذاكرة وأعضاء حيوية في الجسد.