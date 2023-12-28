تكريم محمد رمضان وهالة صدقي بمؤتمر التميز الريادي وقادة المجتمع العربي.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق اليوم مجلس بورد مؤتمر التميز الريادي وقادة المجتمع العربي، في دورته العاشرة، الليلة، لتكريم عدد من نجوم الفن والشخصيات الهامة والمشهورة في الوطن العربي، وذلك غدًا الخميس المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فنانون في مؤتمر التميز الريادي

واختار المجلس عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع المصري والعربي وأبرزهم محمد رمضان، هالة صدقي، ماجد المصري، شذى حسون، لوجين عمران، لتكريمهم بالجائزة الدولية للتميز والجودة المعتمدة من باريس في دبي. ويكرم أهم رواد التميز اللواء وليد البارودي، العميد عبد الحليم عبد الوهاب، المهندس خالد عباس رئيس العاصمة الإدارية والدكتور معتز كمال فضل، والقبطان سليمان، والدكتور وائل الحريري، والمهندس خالد شعث والمهندس أحمد العتر والمهندس رأفت ماهر والفنانة التشكيلية شاليمار.

وقد كرم المجلس في الدورات السابقة العديد من النجوم والشخصيات المؤثرة في المجتمع منهم أحمد السقا، أحمد عز، سوسن بدر، ليلى علوي، يسرا، عمر خيرت، نرمين الفقي، أنغام، وغيرهم.

تأسست مؤسسة دايموند بيراميد العالمية في عام 2000 بالتعاون مع الجامعة الفرنسية للعلوم في باريس وتختص المنظمة في تقديم الاستشارات الدولية الجينيه والتخطيط الاستراتيجي لكبار الشخصيات من أمراء وشيوخ ووزراء وسفراء ورجال أعمال

كانت آخر الأعمال الدرامية لـ هالة صدقي من خلال مسلسل جعفر العمدة في الموسم الرمضاني الماضي، مع محمد رمضان إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.



