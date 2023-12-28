أمينة تطرح كليب "ابو سماره" تزامناً مع إحتفالات رأس السنة.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تطرح المطربة الشعبية أمينة، أحدث أغنياتها بعنوان "ابو سماره"، على طريقة الفيديو كليب غدٍ الجمعة الساعة 6 مساءً تزامناً مع إحتفالات رأس السنة، وذلك عبر مختلف المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أكدت أمينة، أنها تراهن على نجاح كليب "أبو سماره"، لافتة إلى أنه يحمل الكثير من المفاجآت، كما أنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حين طرحه.

وأضافت : "أنها تسعى دائماً في أختيار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود الغير مرغوب فيها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لإرضاء جميع الأذواق.

وقالت أمينة، أن كليب "ابو سماره" هو من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسى وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.



آخر أعمال المطربة أمينة

وفى سياق أخر تنتظر المطربة أمينة، عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «حمص وحلاوة»، الذى تدور قصته فى إطار كوميدي رومانسى مغلف ببعض الأغانى لمجموعة من المطربين داخل أحداثه، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى يوم 18 يناير المقبل بمصر والوطن العربى.

وكشفت أمينة، أنها تطرح داخل سرد أحداث فيلم "حمص وحلاوة" أغنية تحمل إسم «زغاريط» وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وهندسة صوتية محمد جوده.

وجدير بالذكر بأن طرحت الشركة المنتجة خلال الفترة المنصرمة البوستر والبرومو الدعائى الأول ل فيلم "حمص وحلاوة"، وتصدر تريند السويشيال ميديا، بطولة أمينة، محمود الليثى وآخرين وتأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.