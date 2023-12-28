طرح مجموعة من البوسترات الشخصية لفيلم "مقسوم"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت شركتا "بلو برينت" و"سينرجي فيلمز" المنتجا لفيلم "مقسوم" مجموعة من البوسترات الجديدة للفيلم بعد طرح البوستر الرسمي، وكانت البوسترات عبارة عن عبارة تعريفية بكل شخصية من الشخصيات الرئيسية بجانب صورة تعبر عن معاناة الشخصية، فظهرت شيرين رضا والملقبة بـ "الديفا" خلال أحداث الفيلم مع عبارة "الوصول للديفا مش شهل"، أما ليلى علوي فظهر معها المخرج هاني خليفة مع عبارة "في الهوا سوا"، والنجمة سماء إبراهيم والنجم سيد رجب مع عبارة "أهم حاجة الترابط الأسري"، وأخيراً عمرو وهبة وسارة عبد الرحمن مع عبارة "تارا وأبو في طريقهم للريد كاربت".

فيلم مقسوم

ومن المقرر طرح فيلم "مقسوم" بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي بداية من 18 يناير وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم

ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

فيلم مقسوم