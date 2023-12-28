تركي آل الشيخ ينشر فيديو لحظة استقبال ماجد الكدواني بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" مقطع فيديو للحظة استقبال النجم ماجد الكدواني بالعاصمة السعودية الرياض لحضور مسرحية "السندباد"

وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلا: "جانب من استقبال النجم الكبير الذي أعشقه وأحبه وأقدر أداءه وشخصيته.. العبقري ماجد الكدواني"

بينما قال الكدواني في الفيديو: "ليا عظيم الشرف إني لسه واصل المملكة العربية السعودية عشان أحضر العرض المسرحي لحبيبي وصاحبي النجم كريم عبدالعزيز هنا في الرياض"

وتابع: "بشكر كل القايمين على هيئة الترفيه وعلى رأسهم معالي المستشار تركي ال الشيخ، ويارب دايما المملكة في تقدم وازدهار دائم، وبشكر جمهورنا في المملكة العربية السعودية على محبته الكبيرة لينا ويارب نقدر نقدملكم أعمال تليق بيكم وبينا ونتشرف بيكم دايما"

مسرحية "السندباد" تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك في بطولتها: كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر