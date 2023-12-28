"لم يفشل للحظة في أن يصيبني بالبهجة" تامر حبيب عن ألبوم عمرو دياب الجديد "مكانك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف السيناريست تامر حبيب، كواليس طرح ألبومات النجم عمرو دياب، بالتزامن مع بداية طرح أغاني ألبوم "مكانك"، اليوم الخميس.

تامر، وضع عبر صفحته في موقع فيسبوك، بوستر أغنية "واحشنا"، أول الأغاني التي طرحها النجم عمرو دياب، عبر منصة أنغامي.

وكتب تامر،: " زمان لما كانت الأيام حلوة… كان الأستاذ محمد المهندس ابن العظيم فؤاد المهندس بيعمل حفلة ليلة الكريسماس، وكان نجم الحفلة دي لسنين كتيرة ورا بعض هو الهضبة الحب الكبير عمرو دياب، وكان في نفس اليوم بينزل ألبومه السنوي الجديد، و يغني أغانيه في الحفلة واحنا في حالة نشوة رهيبة ومن تاني يوم نفضل نسمع في الألبوم لغاية ما ينزل الألبوم الجديد السنة اللي بعدها".

وتابع،:" أنا حاسس بناس كتير صحابي هنا وهما مبتسمين وهما بيقروا البوست ده، علشان افتكروا اليوم ده لما كنا نبقى سوا و احنا بنسمع لأول مرة شوقنا، ومابلاش نتكلم في الماضي، و يا عمرنا، وراجعين، وحبيبي… و غيرهم كتير".

وأضاف،:". والنهاردة نزل الألبوم الجديد وعندي نفس الإحساس و النشوة …. إني أعشق هذا الرجل ولم يفشل للحظة في أن يصيبني بالبهجة… ربنا يسعدك ويحفظك يا ظاهرة لم و لن تتكرر Amr Diab".

النجم عمرو دياب، طرح في الثانية عشرظهرا، أغاني ألبومه رقم 35 ، وهو بعنوان "مكانك" عبر منصة أنغامي.

وطرح عمرو، معرفش حد بالأسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد إبراهيم، وسلامك وصلي، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وبيوحشنا كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتولى توزيع الأغاني أحمد إبراهيم، و ميكس و ماستر أمير محروس.