روجينا ومي كساب وسوسن بدر وأشرف زكي في سهرة رأس السنة على قناة الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة تضم العديد من النجوم والنجمات في أكثر من مجال وتذاع يوم الأحد المقبل احتفالا برأس السنة

ومن نجوم السهرة الفنان أحمد عز "في مداخلة هاتفية"، والفنانة سوسن بدر، والفنانة مي كساب، والفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، وابنتهما مريم والفنان أحمد أمين والمطرب أوكا والمطربة سمية درويش كما يستضيف الاعلامي أسامة منير والموسيقار العالمي هشام خرما والعداءة العالمية بسنت حميدة والشاعر فارس قطرية، وعلى امتداد ثلاث ساعات يكشف د. عمرو الليثي عن العديد من المفاجآت خلال الحلقة

جدير بالذكر أن برنامج "واحد من الناس" سيعرض ٣ أيام في الأسبوع مع بداية العام الجديد بدلا من يومين بعد النجاح الكبير والمشاهدات العالية التي حققها البرنامج في موسمه الأخير