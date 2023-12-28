شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز وزوجها يحتفلا بأعياد الكريماس مع أبنائهم فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت كاثرين زيتا جونز وزوجها مايكل دوجلاس مع ابنها وابنتها صوراً لهم أثناء استمتاعهم بوقتهم في إجازة داخل الهند، وفقاً لموقع الديلى ميل الذى أكد أن العائلة الشهيرة والتي تجمع اثنين ضمن أهم ثنائيات العالم حرصت على الاحتفال باقتراب العام الجديد في الهند.

هذا وحرصت الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز فى وقت سابق على الاحتفال بعيد زواجها مع الممثل مايكل دوجلاس من خلال حسابها على موقع إنستجرام من خلال نشر صورة لهما سويًا علقت عليها برسالة رومانسية له مؤكدة فيها أنه الجائزة الأفضل التي حصلت عليها بحياتها، وذلك بعد مرور 23 عاما على زواج الثنائى.



كاثرين زيتا جونز وعائلتها

وكان آخر ظهور قبلها للثنائى حينما رصدتهما أعين المصورين أثناء نزولهما من قارب في البندقية بإيطاليا، وذلك على هامش حضورهما حفل زفاف وريثة ملياردير الفورمولا ون كلوي سترول والمتزلج الأولمبي الأسترالي سكوتي جيمس على الجليد يوم السبت.

كاثرين زيتا جونز الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 53 عامًا ، ظهرت في أنحاء المدينة الإيطالية مع زوجها الحائز مرتين على جائزة الأوسكار ، 78 عامًا ، وابنتهما كاريز ، 20 عامًا ، وابنهما ديلان ، 22 عامًا ، خلال الأيام القليلة الماضية.

وبدت بطلة Ocean's Twelve وقتها أنيقة عندما نزلت من التاكسى المائى، وهى تمسك بذراع مايكل في زى بأكمام واسعة الساقين أكد تقرير الديل ميل أن سعره يبلغ 989 دولارًا.