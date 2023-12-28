تحديث- وائل كفوري يدهش صابر الرباعي في ردٍّ سريع… هكذا استجاب لطلبه الخاص

على الفور تلقّف الفنان وائل كفوري دعوة زميله الفنان صابر الرباعي لتأدية أغنيته الخاصة “صرخة” بتنازل منه بناءً على طلب الفنانة أحلام في سؤال طرحته عليه أثناء حلوله ضيفًا على برنامجها “أحلام ألف ليلة وليلة”، فلبّى وائل الطلب بدندنة المقطع الأوّل من الأغنية على العود، وقام بنشر صوته عبر حساباته الخاصة على تطبيقَي إكس وإنستغرام.

ولم تكد الرسالة الصوتية تصل الى مسمع الفنان صابر الرباعي حتى أعاد نشرها مصفّقًا معلّقًا بغبطة لا توصف، فكتب عبر تطبيق إكس متوجّهًا الى الفنان اللبناني:”الله الله يا ملك شو هالجمال والسلطنة يا ريت تحفظها كاملة وتغنيها قريبًا. في انتظارك”. فما كان من وائل إلّا ان سارع الى الردّ على إعجاب الرباعي بصوته وإحساسه فدوّن معلّقًا: “الله الله على ذوقك ورقيّك يا صوت لا يتكرّر ! يشرفني ويسعدني أكثر لما نلتقي ونغنيها سويا”.

وكان الفنان صابر الرباعي قد اختار زميله الفنان اللبناني واىل كفوري ليتنازل له عن أغنية من أعماله الفنية الخاصة، وذلك استجابةً لطلب الفنانة أحلام أثناء حلوله ضيفًا على برنامجها ” أحلام ألف ليلة وليلة” الذي يبثّ على قناة أبو ظبي .

وفي تفاصيل السؤال الذي طرحته أحلام على ضيفها الفنان صابر الرباعي، فقد طلبت منه التوقيع على تنازل عن أغنية خاصة يحبّها لنجم زميل او زميلة من الوطن العربي لتأديتها على المسرح. فاختار الفنان التونسي أغنية ” صرخة ” من ممتلكاته الفنيّة ليقدّمها من دون أيّ تردّد للفنان وائل كفوري، معتبرًا بأنّ الأغنية عزيزة على قلبه تمامًا كصوت وائل العزيز على قلبه، وهو يحبّ ان يستمع اليها بأداء كفوري الخاص وباللهجة التونسية.