زوج نيللي كريم متهم بالـ"أنوثة" بسبب أحدث بإطلالة له

ميرنا وليد - بيروت - نشر لاعب السكواش السابق والممثل المصري هشام عاشور مجموعة من الصور، من جلسة تصوير على البحر مع زوجته الممثلة المصرية نيللي كريم، وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد.

.. نرجو أن نعتني أكثر ببعضنا البعض ... لن ننسى أبدا جميع الأرواح البريئة التي فقدت في غ ز ة، نصلي من اجلك، دمتي قوية".

لكن عاشور أثار الجدل بالصور التي نشرها بسبب إطلالته المليئة بالأكسسوارات حيث وضع عقد وسوارة وساعة وخاتم وقرط أذن.

وانهالت التعليقات المعتبرة أن عاشور جاءت إطلالته شديدة الأنوثة حيث أن من قال هذه التعليقات يعتبر أن الأكسسوارات هي حصراً لإستخدام النساء وليست ليستخدمها الرجال بهذه الطريقة.