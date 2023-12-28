بعد إنتقاد الإيحاءات الجنسية في أغنية روبي .. عزيز الشافعي برد حاسم

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي أثارته أغنية الفنانة المصرية روبي الجديدة "3 ساعات متواصلة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي توما، وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ، بسبب اعتبار البعض أن كلمات الأغنية تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية في كلماتها، والتي تقول:"تعالى نفصل فصلة، ٣ ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك!

إزاي قلبي بيعشقك، رد الشافعي على الامر وقال: "هو دا بالظبط حضرتك كأنك بتقول في القرآن بتقول:"لا تقربوا الصلاة" هو فعلا في آية اسمها كده بس :"وأنتم سكارى".



وأضاف الشافعي:" الناس بتجيب جزء من الأغنية ومش بتجيب بقيت الأغنية، لا توجد أي كلمة في هذا الجزء فيها إيحاءات، إلا لو شخص عايز يفكر كده، ولا كلمة أروقك أو أشوقك أو أدوقك فيها إيحاءات، وإذا كانت كلمة أدوقك أكثر كلمة الناس إتكلمت عليها فأحمد شفيق كامل قالها في أغنية إنت عمري لأم كلثوم"دوق معايا الحب دوق"، ونجاة غنت في أغنية لمرسي جميل عزيز دوق 3 مرات، أنا كتبتها مرة واحدة فقط، لكن اللي عايز يفكر شمال هيفكر".

تصريح الشافعي جاء في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية".