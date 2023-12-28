ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، تظهرها وهي في النادي الرياضي.



وأظهرت الصورة رشاقة ياسمين المعتادة، حيث أنها تمارس الرياضة بإستمرار وتحافظ على نظام غذائي صحي.

وعلى الصعيد الفني، عرض مؤخراً لياسمين صبري فيلم "أبو نسب"، الذي شاركها في بطولته الممثل المصري محمد عادل إمام، بالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين، من بينهم: ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الممثلين. والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.