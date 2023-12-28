إقامة جنازة الممثل الكوري لي سون كيون للعائلة والأصدقاء المقربين فقط .. وهذا ما قالته الوكالة المسؤولة عن أعماله

ميرنا وليد - بيروت - ستقام جنازة الممثل الكوري الراحل لي سون كيون بطل فيلم "Parasite"، بشكل خاص للعائلة والأصدقاء المقربين، بحسب ما أعلنت الوكالة المسؤولة عن أعمال الممثل الراحل وأضافت: "ليس لدينا كلمات للتعبير عن حزننا العميق".



ورثاه مواطنه المؤلف مين جين لي، قائلاً: "دعونا نتذكره لعمله وإبداعه"، في حين أعربت الممثلة كلوديا كيم عن أسفها لـ "الخسارة الفادحة لصناعة الترفيه الكورية، والجميع يستحق أن يغفر له أخطاؤه."

وقد عُثر على الممثل الكوري الجنوبي "لي سون كيون" الذي اشتهر بدوره في فيلم "باراسايت" (Parasite)، ميتا صباح اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2023 وسط شكوك حول انتحاره.

وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء قالت إن "لي سون" البالغ من 48 عاما "وُجد فاقدا للوعي في سيارة بحديقة وسط سول، بعد أن أبلغت زوجته الشرطة بأنه غادر المنزل، وعثرت على ما يبدو أنها رسالة انتحار".

وكانت الشرطة تحقق مع لي سون للاشتباه بتعاطيه الماريغوانا وغيرها من المخدرات غير المسموحة في منزل مضيفةٍ تعمل في حانة راقية في منطقة غانفنام بالعاصمة سيول في مناسبات عدة منذ بداية العام، كان آخرها السبت الماضي.

ووفق الوكالة، "ادعى الممثل أنه تعرض للخداع ومحاولة الابتزاز من قبل المضيفة وأنه لا يعرف ما الذي كان يتناوله".