كاثرين زيتا جونز تحتفل مع زوجها وأبنائها بعيد الميلاد في الهند

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة الأميركية كاثرين زيتا جونز صورة تجمعها بزوجها مايكل دوغلاس وابنها وابنتها، أثناء قضائهم للإجازة داخل الهند، إحتفالاً بإقتراب العام الجديد في الهند.

وكانت كاثرين زيتا جونز قد إحتفلت في وقت سابق بعيد زواجها مع الممثل مايكل دوغلاس من خلال حسابها على موقع من خلال نشر صورة لهما سويًا علقت عليها برسالة رومانسية له مؤكدة فيها أنه الجائزة الأفضل التي حصلت عليها بحياتها، وذلك بعد مرور 23 عاما على زواج الثنائي

وكان آخر ظهور قبلها للثنائي حينما رصدتهما أعين المصورين أثناء نزولهما من قارب في البندقية بإيطاليا، وذلك على هامش حضورهما حفل زفاف وريثة ملياردير الفورمولا ون كلوي سترول والمتزلج الأولمبي الأسترالي سكوتي جيمس على الجليد يوم السبت.

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