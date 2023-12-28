اتفاقيات «المتحدة »2023.. نقلة للفن المصرى نحو العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - توزيع وعرض الدراما المصرية باللغة الهندية.. وإنتاج 24 فيلمًا وثائقيًا لأهم الشخصيات التاريخية

أشرف زكى: قرار عرض 1000 حلقة مصرية بالهند مصيرى للدراما

مجدى صابر: فرصة لتنشيط العلاقات الثقافية وتبادل الفنون

اتخذت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عدة قرارات مهمة فى عام 2023، تصب كلها فى مصلحة الفن المصرى، على عدة مستويات بينها الدراما والسينما والاعلام، ولذا أبرمت عددًا من الاتفاقيات والتعاقدات تستهدف الوصول بالفن المصرى للعالمية.

حيث اعلنت عن اتفاقية هى الأولى من نوعها لوصول المحتوى الدرامى المصرى خارج نطاق الوطن العربى، ليصل إلى الهند، لتقدم للمرة الأولى دراما مصرية باللغة الهندية، حيث تعاقدت المتحدة مع الشركة الهندية «سوبركلاستر برودكشن»، لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية فى جميع أنحاء العالم.

وتنص الاتفاقية على توزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية فى جميع أنحاء العالم، ما يفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويساهم فى انطلاق الفن المصرى والوصول به إلى آفاق أبعد فى الانتشار والتأثير.

كما أبرمت المتحدة، اتفاقية تعاون فى مجال التكنولوجيا الحديثة، بين مجموعة الفخر، وشركة المصريين outdoor التابعة للمتحدة الإعلامية.

وتتمثل الاتفاقية فى تعزيز ريادة قطاع الإعلان واستقدام أحدث التقنيات الحديثة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بما يخدم قطاع سوق الإعلانات فى مصر، بالإمارات.

ويشهد التعاون تبادل الخبرات والزيارات بين الهيئات المعنية بمجال حاضنات أعمال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التعاون فى بناء قدرات رواد الإعلان فى مصر، وتقديم الاستشارات والبحث عن أفضل السبل فى توفير الحلول الإبداعية الجديدة باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، ما ينعكس إيجابا على قطاع الإعلانات.

وفى مجال الأفلام الوثائقية اعلنت المتحدة، عن التعاقد مع شركة CMC لإنتاج 24 فيلمًا وثائقيًا لصالح قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، منها فيلم «جاب الديب من ديله»، عن المنتج المسرحى سمير خفاجى مؤسس فرقة الفنانين المتحدين، و«مدينة لا تنام» عن محافظة القاهرة عن تلك المدينة الحية 24 ساعة كل يوم، وفيلمًا عن أحمد سالم الإذاعى والممثل والطيار، وفيلمًا عن حياة المقرئ الشيخ محمد رفعت؛ وأفلامًا عن الموسيقار نبيل الضبع مؤلف موسيقى الصوت والضوء، وفيلمًا عن المطرب الشعبى رمضان البرنس، وآخر عن سر كوكب الشرق أم كلثوم فى الموسيقى، وغيرها، وتزامن نفس العام إطلاق قناة الوثائقية التى مثلت نقلة نوعية فى الإعلام المصرى.

وتسعى هذه الاتفاقيات لفتح سوق جديدة فى مجال الأعمال والفن المصرى، الأمر الذى يساهم فى انطلاق الفن المصرى والوصول به إلى آفاق أبعد فى الانتشار والتأثير، نجوم الفن والإعلام، وصفوا هذه القرارات بفرص حقيقية للوصول للعالمية والعودة للريادة من جديد.

أشرف زكى: آن الأوان الذهاب للأسواق العالمية

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن هذه القرارات التى اتخذتها المتحدة فى مصلحة الفن المصرى بشكل كبير، وخاصة اتفاق عرض ألف حلقة من الدراما باللغة الهندية فى جميع أنحاء العالم، يمثل أهمية كبيرة لكل صناع الدراما والمثقفين.

وتابع أشرف زكى: تربينا على السينما والأفلام الهندية، واليوم الأعمال المصرية هى من ستغزو الهند والمجتمع الهندى عشاق للفن والدراما، وبداية موفقة للشركة المتحدة كى نخرج للعالمية ويراها العالم بلغات مختلفة، ونتمنى أن يكون هناك أسواق مختلفة مهتمة بالدراما، خاصة أن الدراما المصرية رائدة ونتقدم من خلالها تراثنا وتاريخنا وحياتنا.

وتابع أشرف زكي: مصر هوليوود الشرق والفن المصرى له قيمته ووضعه، وآن الأوان الذهاب للأسواق العالمية وخاصة السوق الهندى، والفن بالنسبة للهند مهم جدًا وغزو السوق الهندى بداية ننحنى لها احترامًا وتقديرًا للشركة المتحدة، ونتمنى خطوات أخرى لغزو السوق العالمية.

واختتم «زكي»: نشاهد مسلسلات مدبلجة من إسبانيا وكوريا وغيرهما وأرى أن هناك أملًا بمزيد من الأعمال خاصة وأن الدراما الهندية لها وزنها.

مجدى صابر: خلق تبادلًا ثقافيًا مهمًا للغاية

وصف الكاتب الكبير مجدى صابر قرار المتحدة بخصوص عرض الحلقات المصرية فى الهند، بأنه قرار مناسب خاصة فى هذا التوقيت الذى أصبحت فيه المنافسة شرسة إلى حد كبير واتسعت رقعة الفضائيات والمنصات التى سمحت بعرض الأعمال الدرامية على مستوى العالم.

وأضاف صابر، أن الدراما المصرية على مدار تاريخها اكتسحت الخليج العربى بشكل كبير، ونفس الأمر للسينما المصرية، لأن الافلام المصرية نجحت فى العرض فى دول كثيرة مثل باكستان وأفغانستان وغيرها، ودائمًا كانت سفير للفن المصرى، بعدها جاء التليفزيون المصرى ليكون أول تليفزيون فى المنطقة، وكان دائمًا يصدر كل أعماله لدول الخليج وأحياناً لدول اسيوية.

وأكمل المسلسل الهندى أصبح يحتل شاشات عربية كثيرة خاصة فى الخليج وبوصول المسلسل المصرى للهند سيساعد على خلق تبادل ثقافى مهم للغاية، خاصة أن الهند أصبحت دولة عظمى وصاحبة اقتصاد جبار، وجمهورها يزيد على المليار نسمة، ومن هنا اعتقد أنه العرض فيها باللغة الهندية سيفتح سوق للدراما المصرية، وتعتبر نوع من تصدير الثقافة المصرية.

وأكد أن الهند تصنع دراما لجمهورها، وهذه الدراما تجد مشاهد تجذبه، ونفس الشىء يحدث للدراما المصرية التى تباع وتحتل شاشات التليفزيون الهندى، ولذا المهم فى الدراما المصرية تصدير ثقافتنا وعرض قضايانا وهذا سيساعد فى تقريب الشعوب من بعضها، وأن المتلقى هناك من الممكن أن يتبى قضايا ومشكلات وأشياء كثيرة تهم البلدين.

واضاف فى مصر نعرف أشياء كثيرة عن أمريكا وكيفية الحياة هناك، من خلال السينما الأمريكية التى حملت الثقافة الأمريكية لكل شعوب العالم، وأصبحت كتابًا مفتوحًا على مستوى العالم، وأصبحت دولة عظمى وهو نوع من تصدير القوى المعرفية وتنمية الوعى بالنسبة لدول العالم تجاه أمريكا، وهذا ما فعلته السينما المصرية، وهو ما يفسر لماذا تفهم اللهجة المصرية فى كل دول العالم من الفن المصرى وانتشاره، ومن هنا يأتى دور الفن واهميته فى أن تصل إلى كل البلاد ولكل الشعوب.

وأختتم، أن هذا القرار سيخلق تنوع فى الاتفاقيات مع دول اخرى مثل شرق آسيا وغيرها، وهذا سيساعد على وجود تبادل بين كل الدول، وسيساعد فى خلق نوع من تنشيط العلاقات الثقافية، وتبادل الفنون والإنتاج الدرامى والسينمائى، وكل ذلك يحمل فوائد على المستوى الثقافى والاجتماعى وكلها خطوات ناجحة للمستقبل.

طارق الشناوى: قرار ثقافى واقتصادى

وقال الناقد طارق الشناوى أنه قرار صائب وتأخر كثيرا، مشيرًا إلى أن المزاج الهندى جزء منه كبير وقريب من المزاج المصرى، ونحن عشنا فى زمن كان الفيلم الهندى يحقق فى الشارع المصرى نجاحات طاغية وهذا حتى مطلع التسعينيات ولكن يظل قرار أن المتحدة تنقل 1000 عمل درامى قرار زكى وأعتقد أنه سيفتح مجالًا فى جزأين ثقافيًا واقتصاديًا وهذا مهم أن يكون هناك عناق بين الاقتصاد والثقافة.

وأضاف: هذه الخطوة عظيمة ستنقل صورتنا للخارج وأعمالنا الدرامية ستعبر حدود الجغرافيا، واظن أن هذا سيكون بابًا واسعًا للدراما المصرية وهى خطوة جريئة نحيى فيها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إلهام شاهين: الاتفاق فتح باب واسع للتسويق للأعمال المصرية

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بإبرام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقًا لعرض ألف حلقة من الدراما باللغة الهندية فى جميع أنحاء العالم، قائلة: «أحب الأفلام الهندية للغاية ومتابعة كبيرة لها وحدث لها تطور كبير من حيث التمثيل والموضوعات المطروحة».

وأضافت الفنانة إلهام شاهين: «سعيدة بهذا التعاون ووكل الشركة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع دولة نحبها ونحترمها وهى دولة متقدمة فى الفن».

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، أن هذا الاتفاق فتح بابًا واسعًا للتسويق للأعمال المصرية، خاصة أن الهند بلد كبير للغاية من يحث الكثافة السكانية، وهى اتفاقية رائعة وسعيدة بها للغاية.

وأضافت «شاهين»، أن عرض الدراما المصرية فى الهند شيء مهم، خاصة وأن الهند تعتبر قارة بمفردها وليست دولة، مؤكدة أن الهند تأثيرها رهيب والفن الهندى منتشر فى العالم كله.

وتابعت: إحنا المصريين بنحب الفن والسينما الهندية، وعلاقتنا كدولة رائعة مع الهند، ويا رب هذا الاتفاق يسفر عن إنتاج مشترك مصرى هندى والفكرة رائعة وتفتح أبوابًا واسعة للفن المصرى، متمنية تواصل الأعمال والوصول للعالمية.

وفاء عامر: سيكون لها عائد كبير

وأعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها الكبيرة بالقرار واصفة تلك الخطوة بالمهمة والمميزة.

وتابعت «عامر»: «إحنا متعودين من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا على الخطوات المهمة والمميزة، لأن فضلها وخيرها على الجميع، ومن وجهة نظرى أن هذه الخطوة سيكون ليها عائد كبير جدًا على الدراما المصرية، سواء داخل مصر أو خارجها».

عمرو محمود ياسين: خطوة جيدة تفتح آفاقًا جديدة فى مجال العمل

قال الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، أنه متفائل بخطوات الشركة المتحدة قائلًا: إن الشركة المتحدة اعتادت على التطور وإبهار الجميع بخطواتها الثابتة والناجحة، وهو ما تحققه من جديد بهذه الخطوة، والتى تعتبر خطوة جيدة تفتح آفاقًا جديدة فى مجال العمل، وتحدث حالة نشاط أكبر فى سوق الدراما المصرية، وينشر الثقافة والفن المصرى فى العالم.

جمال العدل: سنصل لمختلف بلدان العالم

أعرب المنتج جمال العدل عن فخره الشديد باتفاقية الشركة المتحدة،وقال العدل: خطوة ترجمة الـ1000 حلقة من الدراما المصرية للغة الهندية خطوة رائعة وكانت منتظرة من شركة كبيرة بحجم المتحدة للخدمات الإعلامية والتى تعى ما تفعله جيدًا، مشيرًا إلى أن الدراما المصرية لا تقل قيمة عن الدراما التليفزيونية التركية والكورية وغيرها، بل أفضل، متمنيًا أن تنتشر هذه الخطوة بمختلف بلدان العالم وبمختلف اللغات مثل تشيلى والأرجنتين وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

الإعلاميين: قرارات إنشاء الوثائقية وتكنولوجيا الإعلان فى وقتها

والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قال إنّ: «اتفاقيات المتحدة بخصوص الافلام الوثائقية جاءت فى وقتها، وتعبّر عن تأريخ الماضى بكامله، سواء الشخصيات التاريخية أو التى أثرت فى المجتمعات بصفة عامة، رياضية أو فنية أو سياسية إلى آخره، وتمثل تأصيلًا وتوثيقًا للأماكن وتواريخها ونشأتها ووجودها، وكل ما طرأ عليها من مستجدات».

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن القناة الوثائقية مكتبة موثقة مصورة للماضى بكل مكوناته وأيضاً للحاضر بكل أحداثه المهمة التى تُثرى المتلقى وتمده بالمعلومات وترفع درجات وعيه وإدراكه لكل ما يحيط به بين ماضيه وحاضره، وتجعل لديه قدرة على استشراف المستقبل.

أشاد الدكتور محمود خليل الكاتب الصحفى، وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة باتفاقيات المتحدة بالأفلام الوثائقية، واطلاقها لقناة الوثائقية فى بداية العام قائلًا: «إطلاق قناة وثائقية مصرية يمثل نقلة موضوعية على خريطة الإعلام المصرى كان يتوجب تحريكها منذ زمن، ولكن لا بأس أن تأتى متأخراً».

وتابع: «أكثر ما يسعدنى فى هذا الخبر أمران: أولهما أن تاريخنا الزاخر وما يحتفظ به من وثائق حول الأحداث والأشخاص كان مادة للكثير من الأفلام الوثائقية التى أنتجتها قنوات أخرى وآن الأوان لكى نقدمه للعالم من خلال نافذة إعلامية مصرية، وثانيهما منح الفرصة لشباب واعد مثل الأستاذ شريف سعيد والأستاذ أحمد الدرينى».