3 ساعات متواصلة لروبي تقترب من المليون الأول في 4 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل أغنية روبي الجديدة وتحمل اسم "3 ساعات متواصلة"، صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على 974 ألف مشاهدة خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

وكان الملحن عزيز الشافعي، احتفل بتصدر أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة، بتصدر الأغنية على موقع يوتيوب، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ترند رقم 1 يوتيوب جينرال بعد أقل من ٢٤ ساعة، كلمات و ألحان عزيز الشافعي، توزيع و ميكس توما، هندسة صوت ماهر صلاح، إدارة إنتاج إسلام صيام".

روبي

كلمات أغنية روبي الجديدة "3 ساعات متواصلة"

أغنية 3 ساعات متواصلة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها: ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في امورنا اتحشر

ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحسني نورك يا قمر

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصلة.. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة

أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعه هوديك وهلف العالم بيك

وعلى عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفة

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفة

ما تيجي سنه و اجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى

يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه

ماله بحر إسكندرية ماله بحر الغردقه

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.

أغنية «ياليالي» آخر أعمال روبي بالتعاون مع أحمد سعد

يذكر أن أحدث أعمال روبي، ديو غنائي جمعها بالفنان أحمد سعد، تحت عنوان “ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".