"مش بيقدر يقف ولا يمشي" تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف د.عاطف إمام " عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية"، تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، الذي يخضع حاليا للعلاج في منزله.

د.عاطف، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" أتابع مع الزميلة الفنانة نادية مصطفى، حالة المبدع الكبير، و نزوره يوميا ، وأصبح بالفعل غير قادر على الوقوف على قدميه، ويشعر بألم بهما، ويتحدث معنا وهو راقدا على السرير".

وتابع،:" ساعات بحتاج لجلسات علاج طبيعي على رجله ، لأنه كما ذكرت مش بيقدر يقف على رجله ولا يمشي عليها من تداعيات المرض، و خاصة مع رفضه العودة إلى المستشفى، ورغبته فى العلاج بالمنزل".

الموسيقار الكبير حلمي بكر، قضى في يناير الماضي، 15 يوم في مستشفى الشبراويشي، التي نقل لها إثر معاناته من ارتفاع نسبة السكر، و قصور في وظائف الكلى والكبد، والتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المياه في الجسم والقدمين".