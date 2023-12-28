فن ومشاهير

"واخدين راحتهم" تعرف على صناع خامس أغاني عمرو دياب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
طرح النجم عمرو دياب، خامس أغاني ألبوم "مكانك"، عبر منصة أنغامي، وهي بعنوان "واخدين راحتهم".

أغنية "واخدين راحتهم"، من كلمات الشاعر محمد البوغة، و ألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم


وطرح عمرو، معرفش حد بالأسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد إبراهيم، و سلامك وصلي، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، و بيوحشنا كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتولى توزيع الأغاني احمد إبراهيم، و ظبط مودها، من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمد يحيى، و توزيع عادل حقي، ميكس و ماستر امير محروس.


ألبوم "مكانك" رقم 35، في مشوار النجم عمرو دياب، ويأتي بعد 3 سنوات من طرح ألبوم "يا انا يا لا"، الذي ضم ايضا 12 أغنية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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