"واخدين راحتهم" تعرف على صناع خامس أغاني عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرح النجم عمرو دياب، خامس أغاني ألبوم "مكانك"، عبر منصة أنغامي، وهي بعنوان "واخدين راحتهم".

أغنية "واخدين راحتهم"، من كلمات الشاعر محمد البوغة، و ألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم



وطرح عمرو، معرفش حد بالأسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد إبراهيم، و سلامك وصلي، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، و بيوحشنا كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتولى توزيع الأغاني احمد إبراهيم، و ظبط مودها، من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمد يحيى، و توزيع عادل حقي، ميكس و ماستر امير محروس.



ألبوم "مكانك" رقم 35، في مشوار النجم عمرو دياب، ويأتي بعد 3 سنوات من طرح ألبوم "يا انا يا لا"، الذي ضم ايضا 12 أغنية.