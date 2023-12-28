شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح أغنية “واخدين راحتهم" ضمن ألبومه "مكانك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان عمرو دياب رابع وخامس أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، وهما أغنيتان بعنوان "ظبط مودها" و "واخدين راحتهم".أغنية "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل صوت م. شيري شكري، ديجيتال ماستر م. أمير محروس تصوير فوتوغرافي كريم نور.ويمثل الألبوم عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021.
ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.
وكان الهضبة نشر صورة تجمعه بفريق عمل الألبوم أثناء التحضيرات النهائية للأغاني قبل ساعات من طرحه، وهذه الصورة جمعت الشاعر الغنائي تامر حسين، موزع الصوت أمير محروس، والملحن مدين، والموزع أحمد إبراهيم، وعلق عليها من خلال حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "لسه شغالين".
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