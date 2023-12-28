شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير الأمريكى الموسيقي "هادسون" يزور معهد الكونسيرفتوار بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المعهد العالى لموسيقى الكونسيرفاتوار التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة زيارة الخبير الأمريكى اندى هادسون الأستاذ بكونسيرفاتوار جامعة لورانس بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث قدم مجموعة من ورش العمل المتنوعة مع طلبة قسم الكلارينت بالمعهد، والقى "هادسون"، محاضرة هامة حول التقنيات الحديثة فى العزف على الكلارينت وكيفيه ادائها والتدريب عليها واختتم الورشة بعزف ريستال تضمن باقة متنوعة من ريبرتوار الة الكلارينت، وذلك ضمن استراتيجيه وزارة الثقافة لتطوير العملية التعليمية.

كما حرص "هادسون" على تفقد الأكاديمية ومعاهدها المختلفة وتخصصاتها المختلفة بجانب زيارته لمتحف الفنون الشعبية داخل الأكاديمية، الذى يعرض بداخله العديد من عناصر الثقافة الشعبية المختلفة بمصر، وقسم المكياج والخدع بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية، وقد أعرب " هادسون " عن سعادته بالتعاون المثمر مع هذا الصرح الثقافى المتميز الذى يضم بين جدرانه اشكال الفنون المختلفة واكد انه على استعداد لتقديم العديد من الورش لطلاب الاكاديمية.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون: " إن الأكاديمية تسعى دائما لاستقطاب الخبراء الاجانب لتقديم ورش لطلاب الاكاديمية فى مختلف التخصصات بهدف صقل وتنميه مهارات الطلاب والتعرف على الثقافات الأخرى".



صور مع المتواجدين

يذكر انه قد امتد النشاط الثقافى خلال فترة الورشة ليشمل تعاون مع صندوق التنميه الثقافية وذلك من خلال تنظيم أمسية ثقافية بمركز الإبداع بالإسكندرية.

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