شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد سينما 2023.. دور العرض استقبلت 42 فيلماً والحصيلة 785 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2023 طفرة كبيرة على المستوى السينمائى سواء من ناحية كم الأفلام المعروضة أو الإيرادات التي تم تحقيقها في شباك التذاكر، إذ طرح في المواسم السينمائية المختلفة على مدار العام 42 فيلماً وهو الرقم الأعلى منذ أكثر من 10 سنوات، وحققت هذه الأفلام إيرادات بلغت 785 مليون جنيه، ويرصد الخليج 365 في التقرير التالى حصاد السينما في 2023 وايرادات كل فيلم.

بيت الروبى (130 مليون جنيه)

بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.



فيلم بيت الروبى

العميل صفر (43 مليوناً و335 ألف جنيه)

بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، بيومى فؤاد، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، الممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، محمد أوتاكا، أيمن الشيوي، أيمن طعمة، وضيفة الشرف الفنانة دينا، والفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.



فيلم العميل صفر

تاج (42.598.796)

بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.



فيلم تاج

البُعبُع (41.009.709)

بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.



فيلم البعبع

نبيل الجميل أخصائي تجميل (36.077.250)

بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى.



فيلم نبيل الجميل اخصائى تجميل

هارلي (35.934.566)

بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، باسل الزارو، حازم إيهاب وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن مثير.



فيلم هارلى

وش في وش (35.596.329)

بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.



فيلم وش فى وش

مستر اكس (35.467.141)

بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وضيوف الشرف عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.



فيلم مستر اكس

فوي فوي فوي (32.816.753)

بطولة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وبالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.



فيلم فوى فوى فوى

يوم 13(31.240.591)

بطولة أحمد داود دينا الشربيني ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



فيلم يوم 13

مرعي البريمو (16.271.661)

بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد



فيلم مرعى البريمو

بعد الشر (15.911.745)

بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.



فيلم بعد الشر

شلبي (15.601.697)

بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.



فيلم شلبى

أخي فوق الشجرة (15.266.967)

بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، إسلام إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.



فيلم اخى فوق الشجرة

شماريخ (19 مليون جنيه)

بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.



فيلم شماريخ

ع الزيرو (13.344.145)

بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، إيمى إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.



فيلم ع الزيرو

ابن الحاج أحمد (11.648.258)

شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي، وضيف الشرف هشام ماجد، أحمد فهيم، بيومى فؤاد، محمد لطفى، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.



فيلم ابن الحاج احمد

انا لحبيبي (11.551.889)

بطولة كريم فهمى، وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.



فيلم لحبيبى

أبو نسب (11 مليون جنيه ومستمر عرضه)

بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.



فيلم ابو نسب

أولاد حريم كريم (7.988.459)

بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.



فيلم اولاد حريم كريم

شوجر دادي (6.875.757)

بطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.



فيلم شوجر دادى

المطاريد (6.475.957)

بطولة أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وتأليف صلاح الجهيني إخراج ياسر سامي.



فيلم المطاريد

بلوموندو (5.207.029)

بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.



فيلم بلوموندو

حسن المصري (5.037.469)

بطولة أحمد حاتم لينا صوفيا، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.



فيلم حسن المصرى

رمسيس باريس (3.965.453)

بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.



فيلم رمسيس باريس

الخميس إللي جاي (3.885.928)

بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.



فيلم الخميس اللى جاى

مطرح مطروح (2.654.560)

بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طارق الابيارى، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار من الحركة والكوميديا.



فيلم مطرح مطروح

مغامرات كوكو (2.320.998)

بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان بشكل اجتماعى كوميدى.



فيلم مغامرات كوكو

جروب الماميز (2.192.539)

بطولة روبى ويسرا اللوزى، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، حازم إيهاب وعدد من الأطفال، ومن تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.



فيلم جروب الماميز

اثنين للإيجار (1.837.350)

بطولة بيومى فؤاد، محمد ثروت، ايمان السيد، عارفة عبد الرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، ايناس مكى، وتأليف أسماء غازى وإخراج شادي على.



فيلم اتنين للايجار

رهبة لعبة الكراسي (1.725.846)

بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق، وتدور أحداثه في اطار شعبى كوميدى.



فيلم رهبة (ورا مصنع الكراسى)

سكر (1.488.955)

بطولة ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبوالحسن، محمد دياب، وهو مأخوذ عن رواية "صاحبة الظل الطويل" للكاتب جين ويبستر، إخراج تامر المهدي.



فيلم سكر

البطة الصفرا (1.371.650)

بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار .



فيلم البطة الصفرا

ساعة إجابة (1.366.978)

بطولة غادة عادل، نجلاء بدر، سوسن بدر، شريف سلامة، انتصار، آيتن عامر، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.



فيلم ساعة اجابة

سنة اولى خطف (949.597)

بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين، وسيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر.



فيلم سنة اولى خطف

5 جولات (489.082)

بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد وضيف الشرف ماجد المصرى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.



فيلم 5 جولات

دولارات دولارات (364.138)

بطولة نضال الشافعى، صلاح عبد الله، منة فضالى، راندا البحيرى، أمينة، مدحت تيخا،محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، حسن عبد الفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى.



فيلم دولارات دولارات

مندوب مبيعات (216.212)

بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح.



فيلم مندوب مبيعات

شمس (196.877)

بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، هدى الأتربي، محمد سليمان وعلاء مرسي، والفيلم هو التجربة السينمائية الأولى للمخرج معوض إسماعيل، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد.



فيلم شمس

19 (185.193)

بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، وتدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة.



فيلم 19 ب

الصف الأخير(111.409)

بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.



فيلم الصف الاخير

الحب بتفاصيله (45.184)

بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.