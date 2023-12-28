فيفي عبده أجرت هذا التعديل على فستانها .. وكم بلغ ثمنه ؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أطلت الفنانة المصرية فيفي عبده، بأناقة عالية حيث كانت ترتدي فستاناً طويلاً باللون الأسود، بصدر مكشوف من دون أكمام، مع غطاء طويل وشفاف باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً، مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها، تم الكشف عن تفاصيل الفستان الذي اختارته فيفي.



فقد وصل سعر الفستان إلى 17 ألف جنيه مصري، كما أجرت فيفي تعديلاً على الفستان الأصلي واختارت اقفال فتحة الرجل.

تجدر الإشارة أن فيفي كانت قد شاركت في بطولة مسلسل "شغل في العالي" مع شيرين رضا، محمد رضوان، محمد مرزبان، والعمل تأليف حسين مصطفى محرم ومن إخراج مرقس عادل.