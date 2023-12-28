ميرنا وليد - بيروت - وصلت الفنانة المصرية روبي الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر “يوتيوب”، وذلك من خلال أغنيتها “3 ساعات متواصلة” التي أثارت الجدل عند طرحها.

وحققت أغنية “3 ساعات متواصلة”، ما يزيد عن الـ 940 ألف مشاهدة في غضون 3 أيام فقط.

أغنية “3 ساعات متواصلة” لـ روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما.

ولم يأخذ نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، قراراً حتى الآن فيما يخص إجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبي .

ونوه مصطفى كامل، بأن الأغنية أثارت بعض الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي كما تداول البعض، مضيفاً في بيان صحفي أصدره، أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور نتائجه.

وقد أثارت الأغنية الجدل بسبب جرأة كلماتها كما اعتبرها البعض .

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضها للأنتقادات .. هذا ما حققته أغنية روبي " 3 ساعات متواصلة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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