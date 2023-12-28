أحمد سليم يطرح أحدث أغنياته بعنوان "قمر" بتوقيع فادي حداد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أحمد سليم محبيه أغنيته الجديدة التي سبق وأن روّج لها منذ فترة وطال انتظارها من قبل محبيه والتي حملت عنوان "قمر" على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس.



وبدا أحمد في الكليب مع العارضة في منزل جبلي ثم في حظيرة خيول ولاحقاً على شاطء البحر.

الأغنية رومانسية بامتياز كتب كلماتها بنفسه ومن ألحان عمرو صفاء توزيع محمد عبد الودود ميكس وماستر مصطفى رؤوف، وحمل الكليب توقيع المخرج اللبناني فادي حداد.

ويقول مطلعها:" بحبك كلمة مش سهل ان اقولها لحد، وأول مرة في حياتي اقول حبيت ، يا اجمل حد في الدنيا يا وش السعد، عليكي بخاف ومن خوفي بنيتلك بيت ، قمر مين دا الي يتاخد مثال لجمال ،هلالك بس في بدايته بيملي العين، ، مجرد بس تبتسمي بيحلى الحال ،وجودك نور كأن الدنيا بين قمرين".

