مى عمر ضمن أجمل 100 وجه فى العالم للعام الثانى

ياسر رشاد - القاهرة - احتلت النجمة مى عمر مركزآ متقدمآ فى مسابقة أجمل وجه فى العالم للعام الثانى على التوالى ، حيث تعد الوجه العربي الوحيد الذي ظهر في المراكز العشرة الأولى، والتي تضمنت عارضة الأزياء فيكتوريا سيكريت جاسمين توكيس في المركز الأول ، تليها نجوم الكيبوب نانسي جويل ماكدوني وليزا مانوبان في المركزين الثاني والثالث ، على التوالى.

وجاء اختيار مى عمر بعدما تألقت بأحدث صيحات الموضة العالمية واختيار بيوت الأزياء العالمية لها حتى تمثلها فى اناقتها وارتداء ملابسها ، كما اختيرت مى عمر كسفيرة للموضوه فى أغلب دول العالم.

مي عمر

جديد مي عمر في 2024

يشار إلى أن مى عمر تقدم مسلسل " نعمة الافوكاتو" فى رمضان المقبل 2024، وهو مكون من 15 حلقة، ويشارك فى بطولته كلا من أحمد زاهر، احمد ماجد، سامى مغاورى، كمال أبو راية، سلوى عثمان، عماد زيادة، محمد دسوقى، هدير عبد الناصر، ومجموعة من ضيوف الشرف، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى.

كما أوشكت مي عمر على الانتهاء من تصوير مشاهدها بفيلم "الغربان"، حيث انتهت من 80% من أحداث دورها الذي يعد أولى تجاربها في الأعمال التاريخية، والفيلم بطولة عمرو سعد ومن إخراج ياسين حسن.

مي عمر

ويشارك في بطولة فيلم الغربان بجانب عمرو سعد ومي عمر، عدد من النجوم أبرزهم محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود بزاوي، أحمد بدير، وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم حول حقبة زمنية قديمة في عام 1942، فترة الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في إطار من الأكشن والتشويق.

مي عمر