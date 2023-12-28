أحمد سعد يطرح «كده لأ» من فيلم أبو نسب

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان أحمد سعد، الأغنية الدعائية لفيلم «أبو نسب» وتحمل اسم «كده لأ»، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى عدد من منصات الاستماع الشهيرة .

أغنية كده لأ» من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، وتقول كلماتها:«كده فجأة؟.. بتدق ف قلبى الدقة.. مين زق الزقة دى.. عايز أعرف مين ده ومش طيب ليه؟.. ده شرير.. ده خطير.. ده ماشوفتش زيه كتير.. مش عارف انفد منه بجلدى ولا ألزق فيه بضمير.. أنا شكلى أهو هجمد قلبى وأقرب منه والاغيه».

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

تدور أحداث أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

كما أطلق المطرب أحمد سعد عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أغنية بعنوان "كله فالصو" من فيلم "عصابة عظيمة"، والتي يشاركه في أدائها الفنانة بهاء سلطان.

تفاصيل أغنية "كله فالصو"

أغنية "كله فالصو" من كلمات فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وتقول كلماتها:«لوتيجى سيرتك قدامى

بفضل أقول أنا مش هشتاق

و دقيقة وارجع ف كلامى

ليه هو أنا برج الجوزاء؟

ولا أنا واقع في عصابة

ولا أنا عندك بتغابه

ولا إنت سوقت في الحلاوة وخليت الحلوين .. خليت الحلوين

خليت الحلوين غلابة

كله فالصو وكله Fake

إلا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك

وإنت أصلي ختمك عليك

كله في الجمال ده صيني

وإنت بس اللي قاريني

ولا حاجه تملى عيني

غيرك ياللي العين عليك

باسخن وحرارتي بتعلى

أنا ولا خط الاستواء

افتحلي بس سكة

وإحنا هنوصل لاتفاق

مصروفلك حُسن غالي

مستورد سعره عالي

وأنا على قد حالي

وماشي جنب الحيط ... ماشي جنب الحيط

أنا ماشي جنب الحيط .. بلالي».

فيلم "عصابة عظيمة" من المقرر طرحه بتاريخ 4 يناير المقبل بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

أحداث فيلم "عصابة عظيمة"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة، وهي امرأة ذكية في أواخر الخمسينات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشكلات تؤدي إلى احتمال خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.

أبطال فيلم "عصابة عظيمة"

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.