"كل الألعاب للتسلية".. رواية جديدة لعبدالرحيم كمال في معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يطرح الكاتب والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال روايته الجديدة "كل الالعاب للتسلية "في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الرواية صادرة عن دار العين للنشر، وهو الكتاب العاشر المنشور لعبد الرحيم، وكانت آخر رواية نشرها "أبناء حورة" والتي سبقها ٨ كتب منشورة منها رواية "بواب الحانة" وكتاب الحكي الصوفي "ظل ممدود" ومجموعتين قصصيتين.

يذكر أن عبدالرحيم كمال يشارك في شهر رمضان القادم بمسلسل "الحشاشين" مع المخرج بيتر ميمي وبطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز ومن إنتاج سينرجي.

عبد الرحيم كمال قدم العديد من الأعمال الناجحة والهامة منها: "الرحايا" و"شيخ العرب همام" و"الخواجة عبد القادر" و"ونوس" و"أهو ده اللي صار" و"دهشة" و"جزيرة غمام" و"القاهرة كابول".