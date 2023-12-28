فن ومشاهير

غداً.. أمينة تطرح كليب "أبو سمارة" تزامناً مع احتفالات رأس السنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تطرح الفنانة أمينة أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبو سمارة"، على طريقة الفيديو كليب غداً الجمعة الساعة 6 مساءً تزامناً مع احتفالات رأس السنة، وذلك عبر مختلف المنصات الموسيقية وموقع يوتيوب

وأكدت أمينة أنها تراهن على نجاح الكليب، حيث يحمل الكثير من المفاجآت، كما أضافت أنها تسعى دائماً في اختيار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود غير المرغوب فيها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لإرضاء جميع الأذواق.

كليب "أبو سمارة" من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسي وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

وتنتظر أمينة عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "حمص وحلاوة"، الذي تدور قصته في إطار كوميدي رومانسي، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي يوم 18 يناير المقبل بمصر والوطن العربي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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