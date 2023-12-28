تركي آل الشيخ يعلق على زيارة إسعاد يونس لموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على زيارة النجمة إسعاد يونس لموسم الرياض

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو من الزيارة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" وعلق قائلا: "سعدنا بزيارة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس اليوم لموسم الرياض".

كما كشف آل الشيخ عن صورة للفنانة الكبيرة وهي تضع بصمتها الإسمنتية على wall of fame بالرياض.

النجمة إسعاد يونس حرصت على حضور مسرحية "السندباد" للنجم كريم عبدالعزيز والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما احتفلت بالعرض الخاص لفيلمها "عصابة عظيمة" وسط الجمهور السعودي أمس، بحضور نجوم وصناع الفيلم.