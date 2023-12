باراك أوباما يكشف عن قائمة الأفلام المفضلة له في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق عن قائمته المفضلة لأفلام 2023 وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

ونشر "أوباما" منشورا علق خلاله قائلا: "في وقت سابق من هذا العام، أضرب الكتاب والممثلون عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف العمل والحماية، لقد أدي إلى تغييرات مهمة من شأنها تحول الصناعة إلى الأفضل".

واستكمل: "فيما يلي بعض الأفلام التي تعكس عملهم الشاق خلال العام الماضي، بما في ذلك بعض الأفلام مثل "Rustin، American Symphony، Leave the World Behind" التي كنا فخورين بإصدارها".

كما تضمنت القائمة عدد من الأفلام الأخرى المفضلة لدي "أوباما" خلال العام وهي "The Holdovers، Blackberry، Oppenheimer، American Fiction، Anatomy of a Fall، Monster، Past Lives، Air، Polite Society، A Thousand and One".

وتم الكشف مؤخرًا عن مشاركة "أوباما" وزوجته "ميشيل" بالعملية الإنتاجية لفيلم الدراما "Leave the World Behind" من خلال شركتهما "Higher Ground" في تعاونها مع شركة "Netflix"، كما كان لمخرج الفيلم سام إسماعيل تصريحًا عن مشاركة أوباما في إنتاج الفيلم، وأن مشاركته لم تكن مجرد مشاركة عادية ولكنه حرص أن يقدم خبرته الواقعية بأحداث الفيلم.

فيلم "Leave the World Behind" تدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حول عائلة تقوم برحلة وتستأجر منزلًا عندما يكتشفوا أن هناك هجوم سيبراني يهدد مجتمعهم بالكامل ليظهر شخصان غريبان على باب المنزل لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، ويشارك ببطولة الفيلم كلًا من جوليا روبرتس، إيثان هوك، ماهر شالا علي، كيفن بيكون.