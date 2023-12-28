شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس فى أحدث ظهور مع ابنها بعد الإعلان عن مخاوفها بشأنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الممثلة جينيفر لورانس في دور الأم مؤخراً عندما شوهدت وهي تحمل ابنها ساي البالغ من العمر سنة واحدة خلال نزهة في بيفرلي هيلز يوم الأربعاء الماضى.

وكانت النجمة العالمية جنيفر لورانس كشفت أنها جددت نهجها بالكامل فيما يتعلق بسلامة عائلتها بعد أن أصبحت أماً للمرة الأولى، حسبما نشر موقع الديلي ميل البريطاني .



جينيفر لورانس وصورة أخرى

من ناحية أخرى كانت الحائزة على جائزة الأوسكار البالغة من العمر 33 عامًا تتحدث مع زميلتها الأم نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر من خلال مقابلة لمجلة Interview، وقالت جينيفر، التي ردت أيضًا على الشائعات التي تفيد بأنها خضعت لعملية تجميل، إنها أصبحت غارقة في المخاوف بشأن سلامتها وسلامة ابنها ساي بعد أن أنجبته في فبراير من عام 2022.



لورانس فى صورة مع ابنها

وأرجعت نجمة Silver Linings Playbook رغبتها المفاجئة في تعيين حراس أمن إلى "الأفكار المتطفلة والقلق" الذي بدأ يطغى عليها بعد الولادة، واعترفت قائلة: "لم يكن لدي هذا القدر من الأمان قبل أن أنجب طفلاً، ولكن بمجرد أن أنجبت طفلاً، مع أفكاري المتطفلة والقلق، أردت أن يكون لدينا أمان طوال الوقت".

وادعت كايلي أنها في نفس القارب، وقالت إنها لم يكن لديها حراس أمن خاص بها حتى حملت بابنتها ستورمي، التي تشاركها مع زوجها السابق ترافيس سكوت.

وفي السنوات الخمس أو أكثر منذ ذلك الحين، كان لديها فريق من حارسين "بالتناوب".

لكن جنيفر أرادت في البداية أن يكون فريقها الأمني ​​"غير مرئي"، على الرغم من أنها اكتشفت سريعا أن هذا النهج لم يكن ممكنًا أو مفيدًا، حيث بدأ الأمر بأنها لا تريد ان يعرف طفلها الحارس وبعد ذلك بمجرد أن يبدأوا العمل لديها قالت "هذا شخص في حياتنا. إنه يساعدنا...ليس درسًا جيدًا حقًا أن نتجاهل الشخص الذي يساعدنا".