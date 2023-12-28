شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح أغنية "كده لأ" من فيلم "أبو نسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "كده لأ"، وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى "أبونسب"، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت.

يذكر أن أحمد سعد نشر عبر حسابه على «إنستجرام» صورة لأفيش الفيلم، وعلق قائلًا: «استنوا أغنية كده لأ من فيلم أبونسب النهاردة الساعة 6 على كل المنصات الموسيقية وقناة اليوتيوب».

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام..