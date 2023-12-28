شمس الكويتية تفجّر مفاجأة.. لمن تقول “رجال ونص”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل نهاية العام 2023، أعلنت النجمة الكويتية شمس عن مفاجأة سارة لجمهورها، حيث كشف عن استعدادها لطرح أغنية جديدة مع بداية العام الجديد 2024.

ونشرت شمس صورة لها في الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية الجديدة وعلّقت قائلةً: “رجال ونص قريباً اغنية صاروخية عراقية ضيم وظلايم”.

الجدير ذكره أن شمس كانت قد أعلنت مؤخراً عن استعدادها لإطلاق عطر جديد يحمل اسم “باي شمس – By Shams” قريبًا، بالشراكة مع شركة “سمرايز – Symrise” الألمانية، وشركة “استر – Ester” السويسرية، الرائدتين في عالم العطور منذ أكثر من 200 سنة حول العالم.

وعبّرت شمس عن سعادتها بهذه الشراكة ووصفتها بـ”مشروع العمر”، إذ تقدّم أوّل عطر فريد من نوعه في التاريخ، وهو عطر مختلف بمعانيه يحمل شعار “ندِلِك عليه”، ستكشف عن كافة تفاصيله في الأيام المقبلة.

وتواصل شمس حصد نجاح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “عايزة بحر” التي حققت أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال شهر من صدورها على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.