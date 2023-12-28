تامر حسني نجم أقوى حفلات رأس السنة في أبو ظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستقبل النجم المصري تامر حسني، العام الجديد 2024 في أبوظبي، من خلال حفل جماهيري، يحييه في “مهرجان أم الإمارات”، ليل 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

وشوّق تامر حسني الجمهور ومحبيه في الإمارات للحفل المنتظر، إذ نشر البوستر على حسابه الرسمي على “إنستغرام” وعلّق قائلاً: “لكل الجماهير الغالية في دولة الامارات وكل الجاليات العربية الحبيبة، استنوني ان شاء الله في حفل مهرجان ام الامارات في ليلة رأس السنه و كل سنة وانتم طيبين”.

الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، هو فيلم “تاج”، الذي تم عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، محققاً إيرادات مميزة خلال فترة عرضه.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أن له أخاً توأماً يدعى “هارون”، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.