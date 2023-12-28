إدوارد يتعرض لحادث سير.. وهذه حالته الآن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان إدوارد عن تعرّضه لحادث سير مساء أمس (الأربعاء)، حيث نشر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” صوراً لسيارته المحطّمة من الجهة الأمامية، وعلّق على الصور بقوله: “الحمد لله”.

وأكد إدوارد أنه لم يتعرض لأي إصابة في الحادث، واقتصرت الأضرار على الماديات.

من ناحية أخرى، لم يعلن إدوارد عن خوضه دراما رمضان بأي عمل حتى الآن، حيث كان آخر أعماله مسلسل “حضرة العمدة” الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، وشاركت في بطولته الفنانة روبي مع عدد كبير من النجوم، بينهم: أحمد رزق، محمود عبد المغني، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، كريم عبد الخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، حسام داغر، صولا عمر…، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.