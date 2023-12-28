هنا الزاهد في السعودية.. هذا ما تحضّره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سافرت الفنانة المصرية هنا الزاهد إلى المملكة العربية السعودية لبدء بروفات مسرحيتها الجديدة “كذا نوفل” التي تشارك في بطولتها مع الفنانين: أحمد السعدني، ميرنا جميل، محمد عبدالرحمن وشيرين. وذلك استعداداً لعرضها في 5 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وكانت هنا قد طلبت إجازة من تصوير مسلسل “إقامة جبرية”، إلى حين الانتهاء من عرض المسرحية. ويشاركها في بطولة المسلسل كلٌ من: أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ومكوّن من عشر حلقات وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وكانت هنا الزاهد قد أعلنت أنها قررت خوض سباق دراما رمضان المقبل بعمل مكوّن من 15 حلقة، من إخراج الليث حجو وإنتاج محمد السعدي. وقد بدأت جلسات التحضير للمسلسل الذي لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، حيث لا تزال الشركة المنتجة توقّع باقي التعاقدات مع فريق العمل للبدء بالتصوير في أسرع وقت.