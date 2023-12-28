ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المغربية مريم حسين مقطع فيديو وثقت فيه تزيينها للمائدة احتفالاً بعيد الميلاد المجيد وكذلك استقدامها لـ عدد من الأشخاص الذين لعبوا دور بابا نويل واللافت أن ابنتها كبرت بشكل ملحوظ.
مريم شاركت الفيديو مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وكانت تتمايل على أغنية ميلادية مرفقة بالفيديو وأرفقتها بتعليق :"نحب أن تستمتع بوقتنا أينما كان ووقتما كان".
وارتدت مريم فستاناً ضيقاً بقصة أبرزت جزءاً من كتفيها وجاء لونه وقد غلب عليه الرمادي لكنه كان مزركشاً وبدا جسمها متناسقاً وإطلالتها أنيقة، واختارت لشعرها تسريحة متموجة ووضعت ماكياجاً يليق بالمناسبة.
وحرصت مريم على الرقص مع ابنتها وتدليعها.
يذكر أن مريم حسين كانت قد كشفت العام الفائت عن رغبتها بدخول مجال الغناء، وقامت بإطلاق أولى أغنياتها، باللهجة المصرية، والتي حملت اسم "هدية".
كانت هذه تفاصيل خبر مريم حسين تستعرض أجواء احتفالها مع ابنتها بعيد الميلاد وإطلالتها الساحرة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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