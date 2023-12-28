بالصور-جويل ماردينيان بإطلالة جريئة للغاية من أحدث جلسة تصوير

ميرنا وليد - بيروت - خضعت مقدمة البرامج اللبنانية جويل ماردينيان لجلسة تصوير جديدة عنوانها"الجرأة المطلقة" وارفقتها بتعليق معانة عن تحضيرها لشيء جديد.

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ونشرت جويل عدة صور منها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وجاءت إطلالتها مركزة على الجزء العلوي من جسمها إذ كانت في وضعية الجلوس وقد ارتدت جويل توب شبه شفافة مبطنة عند الصدر كي تستغني عن الحمالة بقصة منخفضة وفوقها "بوليرو" باللون الأسود بكمين قصيرين واسعين ويبدو أيضاً أنها ارتدت جينز بلون أزرق.

ومن الناحية الجمالية فقد اختارت جويل لشعرها تسريحة بأن جعلته مرفوعاً من أعلى رأسها ثم أسدلته بطريقة متموجة على كتفيها.

وانقسم المتابعون بين من انتقد إطلالتها بسبب أنها مكشوفة جداً وآخرون عبروا عن إعجابهم الشديد بها ومن بينهمخ الممثل السوري طلال مارديني.

وكانت جويل قد عبّرت عن الصعوبات التي تواجهها حالياً وكأنها تلمح إلى المشاكل التي تعانيها في حياتها الخاصة وأرفقتها بتعليق كتبت فيه :"إنه نفس عميق!أشعر مؤخرًا وكأنني في عاصفة في وسط المحيط أكافح من أجل التنفس، وأكافح من أجل العودة إلى الأرض، ثم بمجرد أن أخطو على الأرض، موجة قوية أخرى وتيار قوي يسحبني مرة أخرى إلى أعماق المحيط العنيف. مع موجاتها الوحشية الخانقة. على الرغم من أنني مرهقة من القتال، إلا أنني لا أتخلى عن الأمل أبدًا، ولن أستسلم أبدًا، وسأستمر في الوصول إلى أعلى لأخذ نفسًا عميقًا يدومني خلال النضالات التي تنتظرني!

