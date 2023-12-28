نادين ويلسون نجيم تطلب هذا الأمر من وزير السياحة بعد حادثة التليفريك-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أعربت علقت ملكة جمال لبنان لعام 2007 والممثلة والعارضة اللبنانية وسيدة الأعمال نادين ويلسون نجيم عن غضبها بسبب الحادث الذي حصل اليوم في التليفريك بجونية.



وكان علق نحو 40 شخصاً في مقصورات بالتلفريك نتيجة عطل أدى إلى اصطدام مقصورتين وقد انتهت عملية انقاذ الاشخاص العالقين بإنقاذ الموجودين في المقصورة الاخيرة وإنزالهم عبر سلة معلقة في رافعة بمؤازرة عناصر من الجيش، واستقبلهم عناصر من الصليب الاحمر الذين عملوا على مساعدتهم والتأكد من سلامتهم.

وكتبت نجيم في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"بختلف كليا مع الوزير نصار. هيدا البلد ما بحياتو حدا تعلم لأن ما حدا تحاسب و كل شي غلط بيتستر عليه، وقف التيليفريك كلياً ، حاسب كل مسؤول عن هل حادثة بالقانون، وما تفتحه قبل ما يتم صيانته كلياً".

وكان وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار قد تابع مجريات إنقاذ المواطنين العالقين في التلفريك وقال: "علينا التركيز على موضوع السلامة العامة، وان نرفع من معنويات العالقين وندعوهم الا يخافوا لان هناك من يهتم لأمرهم، أكان من الدفاع المدني او الجيش اللبناني او الصليب الأحمر او الأهالي. الجميع حاضرون لتأمين السلامة العامة وخروجهم بخير".

واضاف نصار أن: "الموضوع الآخر هو المحاسبة، فهذا التلفريك عمره سنوات، ولا يتعرض للاعطال مثل السيارة بل انه مثل الطائرة، ويجب ان يفهم اللبناني والتقني والمهندس وصاحب الامتياز، ان من الممنوع وجود اي خطأ".