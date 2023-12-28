بالفيديو- أحمد سعد يطرح أغنيته "كدة لأ" من فيلم أبو نسب

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أحمد سعد، أغنيته الجديدة بعنوان "كده لأ"، وهى أغنية فيلم "أبو نسب"، والأغنية من كلمات، منة عدلي القيعي، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحي، و إسماعيل نصرت.



يذكر أن أحمد سعد صورة لأفيش الفيلم، وعلق قائلًا: "استنوا أغنية كده لأ من فيلم أبونسب النهاردة الساعة 6 على كل المنصات الموسيقية ".

فيلم "أبونسب" بطولة الممثل محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام

وتقول كلمات "كده لأ":.

كده فجأة؟ .. بتدق ف قلبى الدقة

مين زق الزقة دى عايز اعرف مين دا ومش طيب ليه؟

دا شرير .. دا خطير

دا ماشوفتش زيه كتير

مش عارف انفد منه بجلدى ولا الزق فيه بضمير

انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه

وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه

ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش

متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش

فيه شراسه .. ولذاذة .. ساقع سخن دا ف ازازة

الميكس غريب ودا مش هيسيب قلبى الا وطايله الكارثه

بتسوح .. طاب اروح .. انا مالى بزن بنوح

لا دا شاكله فى حاجة غير التانيين ، لاتكونشى الحاسة السادسة

انا شكلى اهو هجمد قلبي واقرب منه والاغيه

وهبص ف عينه يميل جمبي ونرقص ع التراباتيه

ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش

متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش

