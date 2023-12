دونالد ترامب يرد على المخرج كريس كولومبوس بسبب ادعاءات التنمر في فيلم Home Alone 2

ميرنا وليد - بيروت - رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إدعائات المخرج كريس كولومبوس (بحسب تعبيره) بأنه تنمر بعد 30 عاماً من مشاركة الأول في فيلم Home Alone 2: Lost In New York.



في مقابلة عام 2020 مع Business Insider للاحتفال بالذكرى الثلاثين لسلسلة Home Alone، أعرب كولومبوس عن أن ظهور ترامب في الفيلم كان نتاج حاجته إلى التصوير في فندق Plaza Hotel في نيويورك، الذي يملكه الأخير.

قال كولومبوس لموقع Business Insider: "لم نتمكن من إعادة بناء The Plaza في أي من الاستديوهات، ولهذا بالحديث مع ترامب أكد أننا يمكننا استخدام الفندق في حالة واحدة، وهى من خلال ظهوره في الفيلم، لذلك اتفقنا على إضافة هذا المشهد في العمل".

وتابع كولومبوس :" الأمر الغريب حدث عندما عرضنا الفيلم للمرة الأولى، حيث ابتهج الناس عندما ظهر ترامب على الشاشة، لذلك قلت لمحرري: "اتركه في الفيلم". إنها لحظة للجمهور.

ولكن رد الرئيس الأمريكي السابق على تعليقات كولومبوس، وقال ترامب: "المخرج كريس كولومبوس وآخرون، كانوا يتوسلون إليّ لكي أشارك في فيلم Home Alone ، وكنت مشغولاً للغاية، ولم أرغب في القيام بذلك".

وتابع ترامب قائلا:" لقد كانوا لطيفين للغاية، ولكن قبل كل شيء، كانوا مثابرين، ولهذا وافقت على الظهور، وانطلق هذا الظهور الصغير مثل الصاروخ، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا ، والآن، بعد 30 عامًا، أصدر كولومبوس (ما هو اسمه الحقيقي؟) بيانًا مفاده أنني قمت بفرض نفسي في الفيلم".

وأنهى ترامب قائلا:" وهذا أبعد عن الحقيقة، لقد ساعد هذا الظهور في نجاح الفيلم، ولكن إذا شعروا بالتنمر، أو لم يريدوني، فلماذا تركونى في النسخة التي تعرض إلى الان، وأبقوني هناك لأكثر من 30 عامًا؟ لأنني كنت، وما زلت، عظيمًا في الفيلم، لهذا السبب".

في الفيلم، يسأل كيفن ماكاليستر، الذي يلعب دوره ماكولاي كولكين، ترامب عن الاتجاهات المؤدية إلى بهو الفندق، فيجيبه ترامب: "أسفل القاعة وإلى اليسار". يستمر المشهد حوالي 6 ثوانٍ في المجموع.