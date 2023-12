شكرا لقرائتكم خبر عن Kung Fu Panda 4 و Venom الأكثر انتظاراً لعام 2024. اعرف القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الكثيرون من عشاق السينما، لأجزاء من أفلامهم المفضلة ستعرض العام المقبل عبر شاشات السينمات، والتي تأخر بعضها بسبب اضطرابات هوليوود للعاملين بقطاع السينما، وعلى الرغم من الاضطرابات التي ضربت جداول العرض إلا ان العام المقبل يضم عددا كبيرا من الأفلام التي تحظى بشعبية كبيرة.

ونشرت صحيفة فاريتي، قائمة بالأفلام المقرر انتظارها العام المقبل، والتي جاء في مقدمتها Kung Fu Panda 4، وفيلم Deadpool 3، وفيلم Venom 3، وفيلم Joker: Folie a Deux.

ومن بين الأفلام الأخرى المتوقع صدورها كل من "Ghostbusters: Frozen Empire"، و"Kung Fu Panda 4"، و"Inside Out 2"، و"Godzilla x Kong: The New Empire"، و"Kingdom of the Planet of the Apes".